ЦАХАЛ обнаружила крупнейший туннель ХАМАС

ЦАХАЛ уточнила, что система, которая делится на ответвления туннелей, простирается более чем на 4 км. Она расположена в 400 м от контрольно-пропускного пункта Эрез на границе Израиля с сектором Газа.

«Эта система подземных туннелей была проектом, которым руководил Мухаммад Синвар, брат лидера ХАМАС Яхьи Синвара», — говорится в публикации.

ХАМАС использует обширную сеть туннелей в секторе Газа для незаметного перемещения между домами и сокрытия заложников. Часто шахты находятся вблизи или внутри гражданских объектов. 9 декабря ЦАХАЛ обнаружила вход в туннель боевиков в школьном кабинете.

Часть туннелей построена из железобетона и оборудована сетями связи и линией электропередачи. В ХАМАС заявили, что общая протяженность туннелей равна 500 км.