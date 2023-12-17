Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17 декабря 2023, 22:23

В ходе последнего саммита ОДКБ в Минске было принято решение о создании единой системы ПВО стран - членов блока. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании Парламентской ассамблеи ОДКБ, которое состоится 19 декабря в Москве. Ситуация осложняется тем, что Армения, полноправный член ОДКБ, не участвовала в Минском саммите и, судя по всему, не намерена участвовать в Парламентской ассамблее. Что, впрочем, не помешало МИД РФ официально заявить, что сам по себе факт бойкотирования Арменией заседаний ОДКБ никак не повлияет на решение стран организации создать единую систему противовоздушной обороны.

Что все это значит? Армения присоединится к решению создать единую систему ПВО, не участвуя в заседаниях ОДКБ? Или же воспользуется правом вето на это решение? В МИД Армении на эти вопросы не ответили. Попробуем разобраться… Дискуссии в ОДКБ о создании единой системы ПВО, которые ведутся уже много лет, похоже, перешли в плоскость принятия конкретных решений. Не случайно министр обороны России Сергей Шойгу заявил в Минске на совещании министров обороны государств - членов блока, что между ними уже есть двусторонние соглашения об унификации систем ПВО. По словам Шойгу, ОДКБ осталось лишь официально оформить на их основе создание единой системы ПВО. Здесь важно уточнить, что двустороннее соглашение между Арменией и Россией о создании единой системы ПВО было подписано еще во времена правления Сержа Саргсяна. Оно означало, что передовые средства ПВО России, в том числе зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» будут также защищать и небо Армении. По подписанным условиям Армения должна была интегрировать свои средства ПВО в российскую систему.

Соглашение было подписано за три месяца до апрельской войны 2016 года, а его ратификация состоялась уже после ее завершения. Напомним, тогда ныне действующий премьер-министр Никол Пашинян и другие прозападные активисты провели перед парламентом Армении многотысячную акцию протеста, заявляя, что подписанное Саргсяном соглашение ограничивает суверенитет Армении. Заявления оппозиции отверг тогдашний заместитель министра обороны страны, заявивший в парламенте, что никаких угроз суверенитету Армении нет и что в объединенных силах ПВО Армении и России «будут горизонтальные отношения», правда, не вдаваясь в детали.

В 2016 году Минобороны Армении выпустило разъяснение относительно единой с Россией системы ПВО, в котором не уточнялось, кому она будет подчиняться. Конкретика содержалась, по сути, в единственном абзаце, который редакция haqqin.az приводит полностью: «Соглашение предоставляет возможность использования возможностей Воздушно-космических сил Вооруженных Сил России, вплоть до применения ядерного оружия. Воздушно-космические силы ВС России имеют спутниковую систему, которая может быть использована на территории Армении в интересах сил ПВО Армении. У российской стороны также есть системы наблюдения». Однако уже в ходе боев на границе Азербайджана и Армении армянская сторона, наблюдая за тем, как азербайджанские БПЛА атакуют и поражают ее позиции, убедилась, что ПВО России ее не защищает. Пассивность радиолокационных комплексов, находящихся в распоряжении 102-й военной базы России, вызвало неподдельное возмущение в Армении. Военный эксперт Леонид Нерсисян сообщил армянской службе «Радио Свобода», что в реальности соглашение между Россией и Арменией о единой системе ПВО не работало или же ограничивалось передачей информации между радиолокационными станциями. «По соглашению некоторые зенитно-ракетные комплексы Армении интегрированы в эту систему, и она сама выбирает, какие комплексы интегрировать, а какие выводить из этой системы. То есть Армения в любой момент может вывести свои средства ПВО из этой системы», - отметил Нерсисян.

В данный момент Армения заявляет, что «зонтик безопасности» России ее не защищает. При этом Ереван и не участвует в деятельности ОДКБ и не собирается из него выходить, и параллельно выстраивает альтернативную систему безопасности, для чего активно сотрудничает со странами Запада. Как уже сообщалось, недавно Франция договорилась о продаже Армении зенитно-ракетных комплексов малой дальности «Мистраль», а Индия должна поставить Еревану ЗРК малой и средней дальности «Акаш». Остается лишь поинтересоваться, как современные зенитно-ракетные комплексы, произведенные во Франции и Индии, можно будет интегрировать в совместную российско-армянскую систему ПВО, которая вдобавок практически не работает? Леонид Нерсисян полагает, что новые радары и зенитно-ракетные комплексы, которые приобрела или приобретет Армения, не имеют никакого отношения к единой системе ПВО ОДКБ. «Мне кажется, что Организация не может вмешиваться в этот вопрос, поскольку де-факто Армения ничего не делает в ОДКБ, и это все видят», - подчеркнул военный эксперт.