В кабинете Залужного нашли «прослушку»

В кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нашли прослушивающее устройство.

«Украинская правда» пишет об одном устройстве, РБК Украина — об обнаруженных «устройствах». По сведениям этих изданий, устройство (или устройства) было обнаружено в воскресенье во время проверки.

Как сообщает «РБК Украина», устройства «изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать того, кто их установил».

Украинские официальные структуры информацию пока не комментировали.