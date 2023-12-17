Толпы местных жителей в панике разбирают гуманитарную помощь, которая поступает в сектор на грузовиках, въезжающих в Газу через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. Об этом свидетельствуют сообщения и фотографии, поступающие из сектора Газа.

Люди забираются на борта грузовиков, с некоторых из них падали коробки с продуктами и другими товарами, и местные жители пытались схватить все, что могли. На некоторых грузовиках видны надписи UAE AID («Помощь из ОАЭ»).

В четверг Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) предупредило, что доставлять помощь становится все труднее, поскольку голодные толпы останавливают грузовики и разбирают припасы. «Люди останавливают грузовики с помощью, хватают еду и тут же начинают ее есть. Это говорит о том, насколько они отчаянны и голодны», — цитирует BBC главу БАПОР Филиппа Лаззарини.