Так толпы палестинцев разбирают помощь с грузовиков видео
Толпы местных жителей в панике разбирают гуманитарную помощь, которая поступает в сектор на грузовиках, въезжающих в Газу через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом. Об этом свидетельствуют сообщения и фотографии, поступающие из сектора Газа.
Люди забираются на борта грузовиков, с некоторых из них падали коробки с продуктами и другими товарами, и местные жители пытались схватить все, что могли. На некоторых грузовиках видны надписи UAE AID («Помощь из ОАЭ»).
В четверг Агентство ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) предупредило, что доставлять помощь становится все труднее, поскольку голодные толпы останавливают грузовики и разбирают припасы. «Люди останавливают грузовики с помощью, хватают еду и тут же начинают ее есть. Это говорит о том, насколько они отчаянны и голодны», — цитирует BBC главу БАПОР Филиппа Лаззарини.
תיעוד: תושבי עזה בוזזים משאיות סיוע של איחוד האמירויות שהגיעו לרצועה דרך מעבר רפיח@gal_sade @kaisos1987 (צילום: AP) pic.twitter.com/Fhr8TZoVat— כאן חדשות (@kann_news) December 17, 2023
Чиновник добавил, что его команды на местах встречают все больше и больше людей, которые говорят им, что не ели несколько дней.
Как сообщает израильский правительственный орган COGAT, отвечающий за координацию действий с Палестинской администрацией на Западном берегу и в секторе Газа, начиная с сегодняшнего дня грузовикам ООН с гуманитарной помощью будет разрешено въезжать в Газу непосредственно из Израиля через КПП «Керем-Шалом». По сообщениям, первые грузовики миновали КПП после полудня по местному времени.
COGAT заявил, что блокаду Газы сняли для соблюдения договоренности с США о доставке большего количества помощи гражданскому населению, оказавшемуся в центре боевых действий между израильскими войсками и ХАМАС.