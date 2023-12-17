У Украины есть «план Б»

Украина имеет «план Б» на случай остановки финансовой помощи Запада. Об этом заявил советник украинского президента по экономике Олег Устенко.

«Если эта поддержка не придет в первые дни января, это означает, что нужно переходить к плану Б. План Б может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке», – передает «Страна.ua.» слова Устенко.

Советник Владимира Зеленского считает, что властям удастся «вырулить ситуацию на протяжении января». Он уверен, что «деньги будут».