Еще одна война на Ближнем Востоке?

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе ближневосточного турне объявит о планах проведения операции «Страж процветания» (Operation Prosperity Guardian) с участием многонациональных сил по противодействию угрозам йеменских хуситов в Красном море, сообщает издание The War Zone, ссылаясь на представителя Пентагона.

Как указывает издание, информация об операции появилась вслед за перехватом в минувшую субботу американским и британским эсминцами 15 беспилотников, выпущенных йеменскими хуситами по коммерческим судам на юге Красного моря.

Информация о том, корабли каких стран могут принять участие в операции, пока не раскрывается.

В настоящее время на юге Красного моря на патрулировании находятся эсминцы USS Carney и USS Mason ВМС США, эсминец британского королевского флота HMS Diamond, а также фрегат ВМС Франции FS Languedoc.

Politico со ссылкой на источник сообщает, что авианосец США «Дуайт Эйзенхауэр» перебросили из Персидского залива в Аденский из-за усиления атак хуситов в этом районе. По его словам, военные также предоставили командирам варианты нанесения ударов по хуситам.

«Дуайт Эйзенхауэр» прибыл на Ближний Восток в начале ноября этого года в дополнение к уже находящемуся там из-за войны Израиля и ХАМАС авианосцу «Джеральду Форду». В конце месяца «Эйзенхауэр» со своей ударной группой (ракетным крейсером Philippine Sea и эсминцами Gravely и Stethem) вошел в Персидский залив.

Хуситы в середине прошлого месяца объявили о намерении атаковать любые израильские суда в Красном море — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями. Сразу за этим заявлением последовали действия: было захвачено грузовое судно Galaxy Leader. В армии Израиля сообщили, что это не израильский корабль и что в состав его команды не входили граждане этой страны. В дальнейшем было еще несколько попыток захвата судов, в середине декабря был захвачен болгарский корабль «Руен». Кроме того, хуситы стали обстреливать коммерческие суда — американские, британские и др.