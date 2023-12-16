Объявившие об уходе из России компании потеряли $103 млрд

Западные компании, которые после начала полномасштабного вторжения России в Украину объявили об уходе из страны, суммарно понесли убытки на $103 млрд, об этом сообщает газета The New York Times (NYT), которая провела анализ финансовых отчетов.

За 2022 год в бюджет России поступило не менее $1,25 млрд налогов от продажи бизнеса из «недружественных» стран, пишет издание.

По мнению NYT, Владимиру Путину удалось превратить уход компаний в выгоду для лояльной элиты и всего государства. Это произошло потому, что он, в частности, заставил покидающие рынок компании продавать активы в России по бросовым ценам, а также стал определять круг покупателей этих активов.

В качестве примера сделки, в которую вмешалось государство, NYT приводит попытки нидерландской пивоваренной компании Heineken продать российские активы. Издание со ссылкой на людей, близких к переговорам, утверждает, что власти России отказались согласовывать сделку с покупателем активов Heineken и передали их Arnest Group, которая производит репелленты «Дихлофос», косметические средства для волос «Прелесть», а также освежители воздуха, дезодоранты и крем для обуви.

Через 11 дней после начала вторжения в Украину в России создали подкомиссию правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, которая выдает разрешения на заключение сделок между иностранными компаниями и покупателями их российских активов, напомнила газета. Как отмечает NYT со ссылкой на внутренние протоколы подкомиссии, эта структура тщательно изучает даже мелкие сделки по продаже имущества компаний из «недружественных» стран.