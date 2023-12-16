Израиль атаковал Дамаск

Израильские ВВС нанесли удар по целям в районе международного аэропорта Дамаска, была активирована система ПВО, сообщило в воскресенье, 17 декабря, сирийское государственное агентство SANA.

По данным мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), удары наносились двумя залпами. Их целью были системы противовоздушной обороны сирийской армии и военные объекты, ассоциируемые с «Хезболлой», в районе Аль-Димас к западу от Дамаска.