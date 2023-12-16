Израиль и ХАМАС готовы возобновить перемирие

Израиль и палестинская группировка ХАМАС открыты к диалогу о возобновлении перемирия в секторе Газа, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в силовых структурах Египта.

Каир выступил посредником в переговорах по прошлому перемирию. Однако у сторон есть разногласия по поводу деталей соглашения, отметили собеседники агентства. ХАМАС, в частности, требует, чтобы был составлен список заложников для освобождения в одностороннем порядке и чтобы армия Израиля отошла за заранее определенные линии. Израиль не согласился с последним требованием, но не выступил против составления списка.

Свои требования есть и у посредников — Египта и Катара. Они настаивали на открытии пропускного пункта "Керем-Шалом" для доставки гуманитарной помощи. Он был открыт, но доставка помощи еще не началась.