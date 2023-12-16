Лидер турок-киприотов обратился к Путину

«Через вас я хотел бы выразить свои сердечные чувства россиянам, которые живут на Северном Кипре. Мы хотим, чтобы наши отношения с Россией развивались и расширялись, поэтому выражаю свою признательность всем россиянам, а также прошу российские власти и лично президента Путина рассмотреть вопрос об отношениях с Северным Кипром», - заявил лидер турок-киприотов.

Лидер турок-киприотов Эрсин Татар обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой рассмотреть вопрос о прямых отношениях между Россией и Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК). Об этом Татар сказал в интервью ТАСС.

Татар добавил, что «хотел бы попросить российское руководство и российский народ пересмотреть политику по отношению к Кипру, особенно после того, что случилось в Украине, и с тем, что происходит в мире со множеством глобальных перемен».

По его словам, если бы у Москвы были прямые отношения с Северным Кипром, «это было бы также полезно Турции, которая стремится к развитию отношений со всеми странами, включая Россию».

Татар отметил, что Север и Юг острова должны сосуществовать в виде отдельных независимых государств. Он убежден, что при сценарии, когда весь объединенный Кипр войдет в состав ЕС, «Россия тоже потеряет свое влияние в регионе и любые политические связи с островом».

В соответствии с позицией Татара Кипр должен быть поделен на две независимые суверенные части, и, таким образом, «присутствие Анкары как гаранта безопасности на острове сохранится, а турецкие войска продолжат обеспечивать безопасность северной части Кипра».

«Если же эти военные формирования будут выведены с северной части, она может подвергнуться атакам войск с греческой части острова. И никто не придет на помощь туркам-киприотам. Это очень важный вопрос», - считает Татар.