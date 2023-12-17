Премьер Италии заявила, что исламской культуре нет места в Европе

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что исламской культуре нет места в Европе. Об этом она сказала на фестивале партии «Братья Италии», где присутствовал и премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передают итальянские СМИ.

«Я считаю, что существует проблема совместимости исламской культуры с ценностями нашей цивилизации», - сказала Мелони, добавив, что «исламские культурные центры в Италии финансируются Саудовской Аравией, где действует шариат. В Европе идет очень далекий от ценностей нашей цивилизации процесс исламизации», - добавила политик.

В свою очередь Риши Сунак сообщил, что будет настаивать на масштабных реформах системы предоставления убежища, и обвинил «врагов» в том, что Европу осадили мигранты.