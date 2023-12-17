Нетаньяху требует переименовать войну в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет изменить название войны «Железные мечи», одним из основных рассматриваемых названий является «Война Бытия».

Как сообщает служба новостей Кан, на повестке дня еще два названия: «Война в Газе» и «Война Симхат Тора».

По словам Нетаньяху, «Железные мечи» - это название операции, а не войны».

Сообщалось также, что другие министры в правительстве критиковали название «Железные мечи» и были им недовольны.