Леонид Швец, автор haqqin.az 02:52

У Америки нет оснований считать себя слабее, чем она была раньше. Нет, она сейчас значительно сильнее, чем когда либо, только почему-то не отдает себе в этом отчет, и это оборачивается нерешительной, оборонительной внешней политикой. Этому удивительному обстоятельству посвящена резонансная статья одного из ведущих политических обозревателей США Фарида Закарии, опубликованная в свежем номере журнала Foreign Affairs. Она называется «Сомневающаяся в себе суперсила».

Американцы, указывает Закария, склонны с пессимизмом смотреть в собственное будущее. Когда в 2018 году опросная компания Pew Research Center спросила у граждан Америки, как США, по их мнению, будет себя чувствовать в 2050 году, 54% ответили, что экономика будет более слабой. 60% заявили, что их страна будет играть меньшую роль в мире. Эти ответы отражают давние настроения американцев. Уже два десятка лет большинство утверждает, что Штаты движутся в неправильном направлении. Сейчас, согласно опросам Gallup poll, лишь 20% граждан устраивает траектория развития страны. Но сухие цифры говорят совсем об обратном. В 1990 году, напоминает Фарид Закария, доход на душу населения по покупательной способности в США был на 17% выше, чем в Японии и на 24% выше, чем в Западной Европе. Сейчас этот разрыв больше: 54% и 32% соответственно. Еще в 2008 году экономики еврозоны и Америки были приблизительного одного объема, сейчас американская в два раза больше. В 1989 году в десятке самых дорогих компаний мира лишь четыре были американскими, остальные шесть – японские. Сейчас девять из десяти – американские. Капитализация десяти ведущих технологических компаний США превышает суммарный объем рынка ценных бумаг Канады, Франции, Германии и Британии вместе взятых. Штаты с огромным отрывом лидируют в технологиях будущего – разработках искусственного интеллекта и биоинженерии.

В 2023 году США привлекли 26 миллиардов долларов венчурного капитала на AI-стартапы, это в шесть раз больше, чем Китай, идущий вторым. 38% доходов в области биотехнологий приходится на Америку. На всю Азию – 24%. Добавьте сюда еще то, что США впервые стали мировым лидером по добыче нефти и газа, вот уж наглядное свидетельство глобального могущества. Но кое-что в мире изменилось. Если в конце 80-х у Соединенных Штатов не было мировых конкурентов, СССР разваливался, Китай еще не стартовал, то нынче хватает желающих, хотя того обстоятельства, что у США одиннадцать авианосцев, а у Китая всего два, никто не отменял. Не может не обращать на себя внимание то обстоятельство, что в проукраинской коалиции, в которой лидирует Америка и которую можно условно назвать «Запад плюс», объединились страны, производящие 60% мирового ВВП и тратящие на оборону 65% военных расходов в мире. Аналитик, кстати, проводит существенное различие между вызовом, который бросила Россия, и политикой, которую проводит Китай. Россия, напав на Украину, прибегла к военной агрессии, чтобы изменить государственные границы, чем поставила под сомнение базовые принципы либерального мирового порядка после второй мировой войны. Если этот прецедент окажется успешным, содрогнутся основы.

Китай же не является, в отличие от России, «государством-спойлером». Своему быстрому развитию и росту благосостояния он обязан как раз международной системе и заинтересован не в ее разрушении, а в усилении своей роли в ней. Нельзя совсем исключать, что при определенных обстоятельствах Китай тоже может пойти на агрессию, но пока его позицию можно обозначить словами, сказанными недавно Си Цзиньпином американским сенаторам: «У нас есть тысяча резонов улучшить американо-китайские отношения, и ни одного их разрушить». В этих обстоятельствах, пишет Фарид Закария, как ни странно, «самый тревожный вызов международному порядку, базирующемуся на правилах, исходит не от Китая, России или Ирана, он исходит от Соединенных Штатов». Если Америка отступит от своей роли лидера в международных делах, это создаст зоны вакуума силы по всему миру, что побудит выступить множество игроков, чтобы его восполнить. Произойдет нечто напоминающее Ближний Восток после ухода оттуда США, только в глобальном масштабе, сейсмическими масштабами.