Жеребьевка Лиги Европы: определяется следующий соперник «Карабаха»

Сегодня в 16:00 по бакинскому времени в швейцарском Ньоне начнется жеребьевка раунда плей-офф или 1/16 финала Лиги Европы. Определится, с кем в борьбе за выход в 1/8 финала встретится чемпион Азербайджана « Карабах ».

Наша команда заняла на групповой стадии 2-е место и впервые в истории вышла в плей-офф Лиги Европы. Соперником «Карабаха» станет одна из команд, занявших третьи места в Лиге чемпионов.

Потенциальные соперники «Карабаха»: «Галатасарай» (Турция), «Ланс» (Франция), «Брага» (Португалия), «Бенфика» (Португалия), «Фейеноорд» (Нидерланды), «Милан» (Италия), «Янг Бойз» (Швейцария) и «Шахтер» (Украина).

В одной корзине с чемпионом Азербайджана «Фрайбург» (Германия), «Марсель» (Франция), «Спарта» (Чехия), «Спортинг» (Португалия), «Тулуза» (Франция), «Ренн» (Франция) и «Рома» (Италия)

Матчи раунда плей-офф состоятся 15 и 22 февраля. «Карабах» первый матч проведет на выезде.

В 1/8 финала Лиги Европы напрямую пробились «Вест Хэм» (Англия), «Брайтон» (Англия), «Рейнджерс» (Шотландия), «Аталанта» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Вильярреал» (Испания), «Славия» (Чехия) и «Байер» (Германия). Эти команды заняли в группах первые места.