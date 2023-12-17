Северная Корея вновь запустила баллистическую ракету

КНДР запустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря, передает Рёнхап со ссылкой на минобороны Южной Кореи.

"Северная Корея пустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря", — говорится в материале.

Ранее первый заместитель советника национальной безопасности при президенте Южной Кореи Ким Тхэ Хё говорил, что, по мнению Сеула, в этом месяце КНДР может запустить межконтинентальную баллистическую ракету.

Баллистическая ракета, запущенная КНДР, предположительно, имеет большую дальность. Об этом сообщил телеканал NHK со ссылкой на Министерство обороны Японии.