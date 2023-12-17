Автомобиль врезался рядом с автоколонной президента США
В США водитель автомобиля врезался в машину рядом с автоколонной американского президента Джо Байдена, президент не пострадал, передает Reuters.
"Машина столкнулась с транспортным средством рядом с автоколонной президента Джо Байдена", - говорится в публикации.
Инцидент, как уточняется, произошел в воскресенье в штате Дэлавер, где американский лидер проводит выходные вместе со своей супругой Джилл.
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