Глава МВФ: «Без помощи Запада Украина продержится всего пару месяцев»
Украина продержится пару месяцев без финансовой помощи Запада, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в интервью Financial Times.
"Киев сможет выдержать вероятный краткосрочный дефицит финансирования пару месяцев", — приводит издание ее слова.
Глава МВФ призвала страны Запада "срочно предоставить десятки миллиардов долларов" Украине, чтобы избежать угрозы экономике страны. Дальнейшие задержки с выделением помощи киевским властям могут заставить их вернуться к "такой дестабилизирующей политике, как печатание денег", добавила она.