ХАМАС хочет обменяться пленными

Палестинское движение ХАМАС выразило готовность заключить сделку по обмену пленными с Израилем по примеру соглашения 2011 года, когда был освобожден военнослужащий Гилад Шалит. Об этом сообщил телеканалу Al Mayadeen член руководства радикальной организации Усама Хамдан.

"У Израиля имеется несколько вариантов, наилучший из них - это обмен пленными на тех условиях, когда был освобожден солдат Гилад Шалит, - заявил он. - В противном случае его военнослужащие погибнут при обстрелах или же их ждет судьба пилота Рона Арада".

Шалит был освобожден 18 октября 2011 года после того, как находился в плену у ХАМАС более пяти лет. В обмен израильские власти выпустили из тюрем 1 027 палестинцев, а 18 декабря того же года – еще 550 человек. Подполковник израильских ВВС Рон Арад попал в плен в 1986 году в Ливане после того, как его самолет потерпел крушение под Сайдой, и до сих пор считается пропавшим без вести.

В руках ХАМАС остаются 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных были ранее освобождены в рамках гуманитарного перемирия.