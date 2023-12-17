Эрдоган летит в Венгрию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит 18 декабря с однодневным визитом Венгрию, в ходе которого стороны планируют подписать 16 соглашений о сотрудничестве в различных областях, сообщило агентство Anadolu.

По его данным, это позволит увеличить двусторонний товарооборот до $6 млрд в год, а в перспективе – до $10 млрд.

Визит Эрдогана в Венгрию совпадает со 100-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. В ходе поездки Эрдоган встретится с президентом Венгрии Каталин Новак и премьер-министром Виктором Орбаном. Запланировано заседание двустороннего совета стратегического сотрудничества высокого уровня.

Ожидается, что стороны, помимо двусторонних отношений, обсудят вопросы евроинтеграции Турции, ситуацию в секторе Газа.