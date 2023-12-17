Гянджинцы сдают оружие

Жители Гянджи добровольно сдали оружие и боеприпасы в полицию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана.

В результате профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции Гянджи и подведомственных ему учреждений, 26 жителей города добровольно сдали незарегистрированные охотничьи ружья различных марок и калибров.



В общей сложности было обнаружено и изъято 150 единиц незарегистрированного оружия.