Гянджинцы сдают оружие
Жители Гянджи добровольно сдали оружие и боеприпасы в полицию. Об этом говорится в сообщении пресс-службы МВД Азербайджана.
В результате профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции Гянджи и подведомственных ему учреждений, 26 жителей города добровольно сдали незарегистрированные охотничьи ружья различных марок и калибров.
В общей сложности было обнаружено и изъято 150 единиц незарегистрированного оружия.
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