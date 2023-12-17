Тайная встреча ХАМАС в Турции

В Турции прошло секретное совещание высшего руководства палестинской группировки ХАМАС. Целью встречи было согласование позиций относительно продолжения войны с Израилем — как в секторе Газа, так и на территории Ливана, а также по очередному обмену пленными. Об этом сообщает израильский телеканал Kan со ссылкой на источники.

Встречу возглавили замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, прилетевший из Бейрута, и бывший глава ХАМАС Халед Машаль, который живет в Дохе, Катар. На мероприятии присутствовали еще несколько других высокопоставленных членов группировки.

Руководство ХАМАС намеренно решило провести встречу не в формате видеоконференции или созвона по защищенной линии, Турцию для личной встречи выбрали исходя из предположения, что она достаточно безопасна для лидеров группировки и разведка Израиля (Моссад) не сможет им помешать.