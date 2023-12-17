ООН: Гуманитарный кризис в Газе «худший на свете»

Гуманитарный кризис в секторе Газа является «худшим на свете». Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс в интервью газете Financial Times.

Как заявил Гриффитс, во многих местах на планете наблюдаются «ужасные» страдания людей, но они могут спастись бегством, в то время как из сектора Газа, заявил он, люди уйти не могут.

По его словам, гуманитарная катастрофа в секторе Газа вступает в новую фазу, когда «болезни и голод начинают быть основной причиной смерти и лишений». Число погибших от болезней может быть в несколько раз больше, чем от авиаударов, подчеркнул он.