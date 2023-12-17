И Гудрат Гасангулиев хочет стать президентом

Председатель партии "Народный фронт всего Азербайджана", депутат Гудрат Гасангулиев будет участвовать во внеочередных президентских выборах, которые состоятся в Азербайджане 7 февраля.

Решение о выдвижении кандидатуры Гасангулиева было принято на сегодняшнем заседании правления партии, сообщил зампредседателя партии Ниамеддин Ордуханлы.

Таким образом, число кандидатов на предстоящих внеочередных президентских выборах в Азербайджане достигло пяти.