И Гудрат Гасангулиев хочет стать президентом
Председатель партии "Народный фронт всего Азербайджана", депутат Гудрат Гасангулиев будет участвовать во внеочередных президентских выборах, которые состоятся в Азербайджане 7 февраля.
Решение о выдвижении кандидатуры Гасангулиева было принято на сегодняшнем заседании правления партии, сообщил зампредседателя партии Ниамеддин Ордуханлы.
Таким образом, число кандидатов на предстоящих внеочередных президентских выборах в Азербайджане достигло пяти.
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