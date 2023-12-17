Алиев поздравил эмира Катара
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо эмиру Катара шейху Тамиму бен Хамаду Аль Тани по случаю национального праздника его страны, сообщает сайт главы государства.
«Ваше величество, от своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш братский народ по случаю национального праздника Государства Катар.
Уверен, что мы и впредь продолжим совместные усилия для укрепления азербайджано-катарских межгосударственных отношений, основанных на добрых традициях, расширения круга охвата нашего сотрудничества.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Катара – постоянного мира и процветания», - говорится в письме.