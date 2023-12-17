В Баку такси вдвое больше, чем в Нью-Йорке

В Баку оказывают услуги 67 тысяч автомобилей такси. Таким образом, на 1 000 жителей столицы приходится 29,1 такси. Об этом заявил глава Агентства наземного транспорта Анар Рзаев.

«В то время как в Нью-Йорке - 12,2 такси, Лондоне - 9,9, Париже - 9,5, Москве - 5,2, Токио – 2. При этом в Париже - 20 тысяч, а в Стамбуле с его населением в 15,9 миллиона человек - 28 тысяч такси, что составляет - 1,8 машины на 1 000 человек», - заявил А.Рзаев.

«В результате реформ в сфере услуг такси в Азербайджане количество поездок в Баку сократилось примерно на 14%», - добавил он.