International НКО отмечает 10-летний юбилей 15 декабря 2023 года. Компания основана в 2013 году для поддержки развития физлиц и владельцев бизнеса с профессиональной командой, растущей сетью. Начав свою деятельность в 2013 году с 1 филиалом, 8 сотрудниками, 339 клиентами и 300 000 AZN капиталом, International НКО сегодня развивается с 37 филиалами, 312 специалистами, 8,000,000 маната уставного капитала и более 15 000 клиентов.

Небанковская Кредитная Организация International отмечает 10-летний юбилей и представляет свою стратегию на следующие три года.

International НКО постоянно уделяет большое внимание обеспечению удовлетворенности и повышению качества услуг. К видам продукции, предоставляемых International НКО, относятся ломбардные кредиты, кредиты выданные за счет средств Фонда развития предпринимательства при Министерстве экономики и Агентства Развития Аграрного Кредита при Министерстве сельского хозяйства Азербайджанской Республики, бизнес-кредиты и потребительские кредиты.

В преддверии празднования 10-летнего юбилея International НКО объявляет трехлетнюю стратегию, отражающую амбициозные цели. В течение десяти лет Небанковская Кредитная Организация International взяла на себя обязательства по устойчивости, адаптации к изменяющейся окружающей среде и внесению уникальной ценности своим клиентам и акционерам. Новая трехлетняя стратегия отражает приверженность компании устойчивому совершенствованию и инновационности в соответствии с последними тенденциями развития рынка.

Председатель Совета International НКО Ниджат Гасанов упоминает: «В следующий стратегический период International НКО намерен диверсифицировать свой продуктовый портфель, который на данный момент на 84% состоит из ломбардных кредитов, а также увеличить долю кредитов ФРП и ААКР, лизинга, бизнес- и потребительских кредитов. Мы стремимся более чем удвоить нашу клиентскую базу с 15 288 в 2023 году до 36 000 в 2026 году.

Компания также планирует запустить Мобильное Приложение для получения кредита в целях обеспечения удобства клиентов в новом стратегическом периоде. Теперь у наших клиентов будет возможность заказать кредит в любое время, не приходя в филиал».

Глядя на путь и будущее, компания с чувством благодарности отмечает свой десятилетний юбилей и с нетерпением ждет прогресса в своих амбициозных целях.