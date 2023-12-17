В бакинских автобусах можно будет расплачиваться банковской картой

За проезд в автобусах Баку можно будет расплачиваться банковской картой. Об этом заявил замминистра цифрового развития и транспорта Рахман Гумметов.

"Со следующего месяца на нескольких маршрутах будет протестирована оплата банковской картой. А в конце первого квартала следующего года планируется приступить к внедрению новой платежной системы", - добавил он.