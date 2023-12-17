В кабинете личного помощника Залужного тоже нашли прослушку

В кабинете личного помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Константина Бушуева нашли прослушивающее устройство. Об этом со ссылкой на источники сообщил главный редактор "Цензор Нет" Юрий Бутусов.

Микрофон прослушивающего устройства под рабочим столом в одном из кабинетов, которым пользуется главнокомандующий ВСУ Залужный, был обнаружен во время подготовки к перемещению на новое месторасположение.

"После обнаружения микрофона был произведен осмотр и в других помещениях штаба. По данным источников, микрофон был также обнаружен в кабинете личного помощника Залужного – Константина Бушуева" - сообщил Юрий Бутусов.

По его данным, весь персонал, который имел доступ к кабинетам штаба, после обнаружения микрофона проходит проверку на полиграфе.

Днем ранее стало известно, что в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нашли прослушивающее устройство.