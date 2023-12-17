ЕС выкинул 215 миллионов доз вакцин против COVID-19

Страны ЕС выкинули как минимум 215 миллионов доз вакцин против коронавируса стоимостью 4 миллиарда евро, сообщает газета Politico.

"По меньшей мере 215 миллионов доз вакцин COVID-19, закупленных странами ЕС в разгар пандемии, были выброшены, что обошлось налогоплательщикам в 4 миллиарда евро", - говорится в сообщении издания.

Как отмечает газета, страны ЕС получили в общей сложности 1,5 миллиарда доз вакцин, многие из них оказались "на свалках по всему континенту".