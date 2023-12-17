Врач-эпидемиолог назвала самый эффективный способ защиты от кори

Специалист Министерства здравоохранения, эпидемиолог Нигяр Муталибова в интервью, опубликованном на сайте ведомства, рассказывает, как происходит заражение корью и каковы его симптомы, какие осложнения может вызвать корь, и как защититься от этого опасного заболевания.

- Корь - острое инфекционное вирусное заболевание, характеризующееся повышением температуры, интоксикацией, поражением верхних дыхательных путей и слизистой оболочки глаз, а также высыпания папулезного характера. Инфекция является антропонозной, то есть встречается только у людей. Корь может наблюдаться в любом возрасте, но чаще она встречается у детей от 1 года до 4-5 лет. До 6-месячного возраста корь встречается редко, а дети в возрасте до 3 месяцев, как правило, не болеют корью вообще. Это связано с наличием пассивного иммунитета, который передается от матери ребенку. Заражение от больного человека может произойти за 4-5 дней до и через 5 дней после появления сыпи.

- Как происходит заражение корью, и каковы его симптомы?

- Передача инфекции происходит воздушно-капельным путем. При кашле и чихании вирус кори выделяется во внешнюю среду через слизистые оболочки верхних дыхательных путей и может распространяться в другие помещения потоком воздуха на большие расстояния.

Выделяют три основных периода клинических проявлений кори: катаральный или начальный (продромальный) период, период высыпаний и период пигментации. Начальный период заболевания характеризуется повышением температуры тела до 38,5-39°С, поражением верхних дыхательных путей и конъюнктивы. В начале заболевания развивается ринит (насморк), боль в горле, сухой кашель, иногда синдром крупа. Помимо этого, наблюдаются боязнь света, гиперемия конъюнктивы, отечность век.

Период высыпаний начинается на 4-5-й день болезни и характеризуется высыпаниями папулезного характера. Первые элементы сыпи появляются в виде небольших розовых пятен за ушами, на спинке носа, которые быстро увеличиваются в размерах, а иногда и сливаются. В течение суток сыпь распространяется на лицо, шею, проявляется отдельными элементами на груди и верхней части спины. В последующие дни она отмечается в верхних и нижних конечностях.

- Какие осложнения может вызвать корь?

- Осложнения при кори могут возникнуть на любой стадии заболевания, в основном они связаны с вторичным инфицированием. Осложнения проявляются воспалением дыхательных путей (бронхит, пневмония), воспалением среднего уха (отит), воспалением головного и спинного мозга (менингит, энцефалит, менингоэнцефалит).