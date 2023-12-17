Иранские яйца тоже спешат на помощь России

Россия планирует начать импортировать куриные яйца из Ирана из-за их подорожания. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на заявление министра по торговле Евразийской экономической комиссии Андрея Слепнева.

"Поставки из дальнего зарубежья не осуществлялись с 2020 года, что было связано с высоким уровнем самообеспеченности. Однако сейчас на фоне увеличения потребительского спроса и снижения производства из-за эпизоотической ситуации мы наблюдаем заметное подорожание яиц", - отметил он.

По его словам, это краткосрочная мера. Поставки будут также из Турции и Азербайджана.

По данным Росстата, с начала года цены на яйца в России выросли на 46,2%.