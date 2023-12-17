Выдававшие поддельные справки врачи предстанут перед законом

В результате расследования, проведенного на основании информации, полученной от публичного юридического лица «Национальный центр гематологии и переливания крови» Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики, в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана.

В ходе проведенного в феврале-мае 2023 года предварительного расследования были выявлены обоснованные подозрения в выдаче должностными лицами указанного медицинского учреждения поддельных справок и документов (с ложными диагнозами, дающими право на установление инвалидности и освобождение от военной службы) для представления их в соответствующие органы Министерства труда и социальной защиты населения и Государственной службы по мобилизации и призыву.

По данному факту в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре было возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (должностное мошенничество) УК Азербайджана.

Следствие по уголовному делу продолжается для установления точного круга виновных и других лиц, с которыми они вступили в сговор.