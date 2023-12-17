12 человек спасли сотрудники МЧС видео
На основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям, соответствующими структурами ведомства за прошедшие выходные был осуществлен 41 выезд на тушение пожаров, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 9 случаями пребывания в беспомощном состоянии.
Согласно сообщению пресс-службы ведомства, за субботу и воскресенье (16-17 декабря) были спасены 12 человек, в том числе один ребенок.
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