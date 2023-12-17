На основании звонков, поступивших на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям, соответствующими структурами ведомства за прошедшие выходные был осуществлен 41 выезд на тушение пожаров, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 9 случаями пребывания в беспомощном состоянии.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, за субботу и воскресенье (16-17 декабря) были спасены 12 человек, в том числе один ребенок.