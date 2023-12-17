США и ЕС могут начать новую войну в Йемене

США и Европейский союз способны спровоцировать эскалацию конфликта в секторе Газа и начать новую войну в Йемене, «создав» при этом еще один Афганистан, Ирак или Сирийскую Арабскую Республику, пишет New Straits Times.

Газета отметила, что до тех пор, пока страны Запада, в первую очередь Соединенные Штаты, отказываются принимать какие-либо меры против «систематической безнаказанности» Израиля за его действия в секторе Газа, существуют все шансы для распространения конфликта за пределами анклава.

В статье подчеркнули, что Запад совершает ошибку, и проблема состоит не в Йемене или Иране, а в Израиле. По мнению журналистов, на Ближнем Востоке не будет мира до тех пор, пока международное сообщество не гарантирует палестинцам независимую Палестину с границами 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.