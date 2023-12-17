В Баку будут курсировать электробусы
В следующем году в Баку автобусы планируется заменить электробусами. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов в ходе презентации программы трансформации мобильности в Азербайджане.
"В следующем году Азербайджан примет COP-29. Со следующего года мы будем чаще видеть на улицах Баку новые электробусы", - отметил он.
Кроме того, Рахман Гумматов добавил, что в столице около 400 автобусов не отвечают современным требованиям.
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