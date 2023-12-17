Интервал между поездами в бакинском метро сократят
Принимаются меры для сокращения интервала между поездами в бакинском метро, заявил заместитель министра цифрового развития и транспорта Рахман Гумматов на презентации «Программы трансформации мобильности в Азербайджане».
«В будущем ожидается увеличение пассажиропотока в метро. Государство уделяет большое внимание работе метрополитена. Закуплены новые вагоны, этот процесс продолжится и в будущем», - сказал Гумматов.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!