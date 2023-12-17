Путин обратился к премьерам стран СНГ

Президент России Владимир Путин в обращении к участникам заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств заявил о важности борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

«Разумеется, нацелены и на продолжение самого тесного взаимодействия по вопросам сохранения памяти о нашем общем прошлом, борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма», — говорится в пресс-релизе.

Российский лидер отметил, что важная роль в этой работе отведена движению поисковиков и таким акциям, как «Бессмертный полк», «Георгиевская лента», «Поезд Памяти», призванные познакомить людей с историей Великой Отечественной войны и местами, где проходили важные бои. В конце октября Путин заявлял, что оправдание нацистских преступников приводит к трагическим последствиям, поэтому необходимо отстаивать правду о Великой Отечественной войне.

Отметим, что сегодня в Москве проходит заседание Совета глав правительств СНГ. В заседании принимает участие и премьер-министр Азербайджана Али Асадов.