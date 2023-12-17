Израильские хакеры атаковали Иран и оставили обращение Хаменеи

В Иране вышли из строя автозаправочные станции, сообщает агентство Tasnim.

Отмечается, что особенно тяжелая ситуация в Тегеране. В стране работают около 30% АЗС.

По словам представителя ассоциации заправочных станций Резы Наваза, перестали работать как бензиновые, так и дизельные заправки. По его оценке, для устранения неполадки потребуется несколько часов.

Ответственность за кибератаку взяла на себя израильская группа хакеров «Хищный воробей». «Хаменеи, знай: у твоей игры с огнем есть цена. Мы тебя предупреждали, что за провокации придется платить. Это только начало», – говорится в заявлении, цитируемом израильскими СМИ.