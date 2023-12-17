В доме чиновника ХАМАС нашли чемоданы с деньгами

Израильские военные обнаружили несколько чемоданов с наличностью, которые были спрятаны в доме высокопоставленного чиновника ХАМАС в Джебалии, сообщают израильские СМИ.

«Во время оперативных действий в Джебалии подразделения Армии обороны Израиля обнаружили средства на сумму 5 млн шекелей ($1,36 млн по текущему курсу), предназначавшиеся для террористической деятельности, в доме одного из высокопоставленных террористов ХАМАС. Эти средства были найдены в чемоданах вместе с многочисленным оружием», - говорится в сообщении армейской пресс-службы.