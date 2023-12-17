Сын экс-чиновника Счетной палаты отправился на нары

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось заседание по уголовному делу учредителя жилищно-строительного кооператива Constra Басрата Аббаслы, директора этой компании Дилафира Расулова и сотрудника Таира Алиева, обвиняемых в мошенничестве в крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщает корреспондент haqqin.az, согласно решению суда, Д.Расулов приговорен к 13 с половиной, Т.Алиев - к 13, Б.Аббаслы - к полутора годам лишения свободы.

Отметим, что обвиняемые, злоупотребив своими должностными полномочиями, внесли заведомо ложные сведения в официальные документы, незаконно продали построенные строительной компанией квартиры отдельным лицам, незаконно присвоив полученные денежные средства. По уголовному делу проходят более 100 потерпевших.

Также отметим, что Басрат Аббаслы - сын бывшего заведующего отделом аудита государственных инвестиций Счетной палаты Бахрама Аббаслы.