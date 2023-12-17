Российские пограничники ранены во время боя на границе с Украиной

Двое российских пограничников получили пулевые ранения в результате боя с диверсионной группой в районе белгородского села Теребрено днем 17 декабря. Об этом пишет телеграм-канал Astra со ссылкой на источники.

Официально власти не сообщали о пострадавших.

Телеграм-канал Shot утверждает, что во время боя были убиты трое бойцов ДРГ. По информации канала, боестолкновение продолжалось примерно 30 минут. По версии Shot, с российской стороны потерь нет.

Днем 17 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что село Теребрено Краснояружского района находится под обстрелом ВСУ. Он писал, что «на границе села идет стрелковый бой с противником». Главное управление разведки Минобороны Украины заявило об атаке «противников кремлевского режима» в Белгородской области. Позже ответственность за нападение взял на себя «Легион «Свобода России».