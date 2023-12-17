В Азербайджане будут идеальные дороги

Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Красная Слобода – Гухуроба, соединяющей 11 населенных пунктов с населением двадцать две тысячи человек, из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года номер 3720, выделить Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально 1,5 (один миллион пятьсот тысяч) миллиона манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения. Министерству экономики - предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2024 год необходимые финансовые средства для завершения строительства автомобильной дороги, указанной в части 1 настоящего распоряжения. Кабинету Министров Азербайджанской Республики поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

Кроме того, президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку».

Согласно распоряжению, в целях капитального ремонта автомобильных дорог на территории Низаминского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.31.25 "Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", утвержденного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 23 января 2023 года номер 3720, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 450,0 (четыреста пятьдесят) тысячи манатов.

Министерству финансов Азербайджанской Республики поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего распоряжения, Кабинету Министров – решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.