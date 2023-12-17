С Навальным нет связи уже 13 дней

Октябрьский суд города Владимир приостановил дела Алексея Навального до установления местонахождения оппозиционера. Об этом в своем X сообщил руководитель юридического отдела ФБК Вячеслав Гимади.

«Но таких оснований в законе нет. Плюс приостановление не имеет определенной даты. Суд вместо правосудия и обязывания ФСИН обеспечить явку истца списал дела на неопределенный срок», — написал сотрудник ФБК.

В то же время пресс-секретарь политика Кира Ярмыш написала, что у Навального должно было состояться семь судов. Она добавила, что за выходные юристы ФБК сделали запросы более чем в 200 СИЗО по всей России о местонахождении главы ФБК. С ним нет связи уже 13 дней.