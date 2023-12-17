В Украине ожесточенные бои

Основные выводы о положении на украинском фронте на основе данных геолокации.

Российские войска провели наступательные операции в районе Бахмута и добились подтвержденных успехов — продвинулись к северо-западу от Хромового (к западу от Бахмута) и в Курдюмовку (13 км к юго-западу от Бахмута).

Российские войска продолжают наступательные операции под Авдеевкой, добившись незначительных успехов в районе Степового (3 км к северу от Авдеевки). При этом ISW не нашел визуального подтверждения заявления российским международным блогерам о том, что армия РФ вошла в окрестности Авдеевки.

Украинские войска контратакали под Авдеевкой и продвинулись восточнее Невельского — небольшая села к юго-западу от Авдеевки.

Российские источники полагают, что войска РФ полностью захватили Марьинку и продолжают наступательные операции на запад и юго-запад со стороны Донецка. ISW не находит полного визуального подтверждения российского контроля над Марьинкой.

В Запорожской области идут позиционные бои, ВСУ продолжала наступательные операции в ее западной части, но безуспешно.

Там же силы контратаки и российские войска — по сообщениям из российских источников, им удалось добиться небольшого успеха между селами Копани и Работино, а также в районе Вербового и Новопрокоповки, но американские аналитики это не подтверждают.

Украинские войска продолжают удерживать и укреплять позиции на левом берегу Днепра в Херсонской области.