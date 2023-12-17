Главы СНГ соберутся в Петербурге
Президент России Владимир Путин в ближайшее время встретится с главами государств СНГ на заседании Высшего евразийского экономического совета и на неформальном саммите. Об этом российский лидер заявил в видеообращении к участникам состоявшегося в Москве заседания Совета глав правительств СНГ.
Он не назвал точную дату встречи, однако подчеркнул, что она состоится в этом году.
Саммит планируется провести в Санкт-Петербурге.
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