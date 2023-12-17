Федерация шахмат Азербайджана подвела итоги года ФОТО
Федерация шахмат Азербайджана подвела итоги уходящего 2023 года.
В своей речи президент Федерации, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов отметил, что год для азербайджанских шахматистов получился весьма плодотворным. Он особо выделил проведенный в Баку Кубок мира и выступление на нем Ниджата Абасова, попавшего в первую четверку, а также серебро женской сборной Азербайджана на командном чемпионате Европы.
Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов подчеркнул популярность шахмат в Азербайджане и напомнил, что Кубок мира в Баку был организован на самом высоком уровне.
Также перед собравшимися выступили сильнейшая шахматистка Азербайджана Гюнай Мамедзаде и полуфиналист Кубка мира Ниджат Абасов.
Далее были награждены шахматисты, отличившиеся в уходящем году.