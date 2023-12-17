Отдел спорта 14:23

Федерация шахмат Азербайджана подвела итоги уходящего 2023 года.

В своей речи президент Федерации, вице-президент ФИДЕ Махир Мамедов отметил, что год для азербайджанских шахматистов получился весьма плодотворным. Он особо выделил проведенный в Баку Кубок мира и выступление на нем Ниджата Абасова, попавшего в первую четверку, а также серебро женской сборной Азербайджана на командном чемпионате Европы.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов подчеркнул популярность шахмат в Азербайджане и напомнил, что Кубок мира в Баку был организован на самом высоком уровне.