Азербайджан и Армения присоединились к евросписку Магнитского

11 государств, не являющихся членами Евросоюза, включая Азербайджан, присоединились к решению Совета ЕС об очередном продлении так называемого европейского списка Магнитского на один год, введенного Брюсселем по обвинению в серьезных нарушениях прав человека. Об этом сообщается в заявлении главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.

В рамках этого режима в отношении граждан, сил безопасности и компаний Ирана, Китая, Северной Кореи, России, Сирии и других стран введен запрет на въезд в ЕС и замораживание финансовых активов на территории стран Союза.

«4 декабря Совет ЕС продлил существующие запретительные меры на следующие 12 месяцев, до 8 декабря 2024 года, и уточнил список лиц и организаций, подпадающих под ограничения. Страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Албания, Украина, Молдова и Босния и Герцеговина, а также входящие в Европейскую зону свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, равно как Армения и Азербайджан, присоединились к этому решению Совета ЕС», - цитирует ТАСС Борреля.

Параллельно с этим заявлением Служба внешней политики ЕС опубликовала еще два почти с тем же текстом о продлении санкций против КНДР и присоединении стран, не являющихся членами ЕС, к решениям Совета ЕС о санкциях против руководства «Приднестровья». К санкциям против КНДР присоединились те же страны, кроме Армении и Азербайджана, плюс Сербия и Грузия. Азербайджан, Армения, Исландия и Сербия не присоединились к санкциям против «Приднестровья».