Залужный о прослушке в кабинете

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный впервые прокомментировал новость о прослушке. Он подтвердил, что ее нашли в кабинете, куда ему предстояло переехать сегодня.

"Скажу вам так: это то помещение, которое я должен использовать сегодня. В нем вчера в ходе проверки нашли (прослушку – ред.)", - сказал Залужный.

Он также подтвердил, что не работал постоянно в этом кабинете. "У меня есть несколько мест, где я работаю. И вот в одном из них это произошло. Я там давно уже не был. Но мы проверили и нашли (прослушку - ред.)", - рассказал главком.

Ранее стало известно, что в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного нашли прослушивающее устройство.