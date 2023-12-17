15 декабря в Центре Гейдара Алиева в Гёйчае начальник Государственной службы по мобилизации и призыву Мурсал Ибрагимов провел прием граждан из Евлахского, Агдашского, Кюрдамирского, Уджарского, Зардабского, Гёйчайского районов и города Мингячевира.

Перед приемом они посетили памятник Гейдару Алиеву и возложили цветы.

В ходе приема были выслушаны обращения 50 граждан, которых интересовали вопросы приема на действительную военную службу или службу, награждения за участие в Отечественной войне, присвоения звания ветерана войны, отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу, определения места будущей срочной действительной военной службы своих детей и другие вопросы.

Мурсал Ибрагимов внимательно выслушал обращение каждого гражданина и дал поручения для изучения поднятых вопросов и их решения в кратчайшие сроки в соответствии с требованиями законодательства. Часть обращений граждан была решена на месте, а некоторые взяты на контроль. Обращения, не относящиеся к компетенции Госслужбы, будут переданы в соответствующие органы.

Граждане, принявшие участие в приеме, выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за оказанное внимание и заботу.