В школе, расположенной в селе Емишджан ходжавендского района, обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщила пресс-служба Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA).

В одном из классов школы обнаружена ручная граната Ф-1, которая была прикреплена к парте скотчем. Ее привели в боевое положение и привязали к стулу и дверной ручке.

Кроме того, под стол была подложена 1 ручная граната Ф-1, чтобы вызвать более сильный взрыв.

ANAMA еще раз призывает граждан не заходить в помещения и объекты, в безопасности которых они не уверены, а также не прикасаться к незнакомым предметам.